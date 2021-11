Dupa ce in urma cu o saptamana retragea proiectul de majorare a costului gigacaloriei, pentru a organiza o dezbatere publica pe acest subiect, primarul Dominic Fritz a actionat la fel, si dupa discutiile pe marginea acestui subiect. Asa că aleșii locali n-au apucat nici de această dată să voteze noul preț al gigacaloriei în Timișoara, după ce primarul Dominic Fritz l-a retras de pe ordinea de zi a ședinței.

„Am tăiat astăzi drastic bugetul de funcționare al Primăriei astfel încât să eliberăm resurse financiare pentru a suporta creșterea prețului la gaz. Toate fondurile pe care le-am tăiat sunt de la capitolul funcționare. Nu am luat niciun leu din capitolul de investiții și sper, cu toată puterea mea, să nu fim nevoiți să o facem. Am tăiat trei milioane de lei din fondul de salarii. Am mutat un excedent de 3,7 milioane de lei, rezultat din refuzul la plată a serviciilor neefectuate de salubrizare. La fel și în cazul întreținerii spațiilor verzi: două milioane de lei. Am mai mutat spre căldura și apa caldă în oraș 1,5 milioane de lei de la iluminat public, fonduri necheltuite, și întreg fondul de rezervă de 2,5 milioane de lei. Încă de la primele semne ale acestei crize a prețului la gaz am spus mereu că nu există o singură soluție. Că susținerea costului la gigacalorie în fața acestei explozii a prețurilor, trebuie să vină din trei surse: de la bugetul local, de la consumatori și de la guvern. Bugetul local a dat, în acest an, tot ceea ce putea să dea spre Colterm, 153 de milioane de lei, doar pentru facturi curente. Acestei sume uriașe se adaugă alocarea primită de la Consiliul Județean în valoare de 1,2 milioane de lei. Eforturile timișorenilor și ale bugetului local nu vor fi suficiente pentru a trece cu bine această iarnă. De aceea, așteptăm ca Guvernul să materializeze promisiunile făcute la începutul acestei săptămâni și să aloce bani de la Fondul de Rezervă pentru a putea asigura furnizarea căldurii și a apei calde pe întreaga durată a iernii, în spitale, școli și gospodării”.

Retragerea proiectului de hotărâre ar fi putut fi influențată și de faptul că atât consilierii locali al PSD, cât și cei ai PNL au anubnțat că nu vor vota așa ceva.

Sursa: Realitatea de Timis