O a treia garnitura din lotul de 21 comandate la firma Bozankaya din Turcia ajunge la destinatie. In 10 decembrie, municipalitatea a semnat comanda pentru toate garniturile din lotul de 21 de mijloace de transport pentru care au fost obtinuti bani europeni inca din 2019.

Tramvaiele turceşti au lungimea de 32 de metri; capacitatea totală de 295 de pasageri (66 pe scaune + 229 în picioare). Preţul unui tramvai depăşeşte 2 milioane de euro, finanţarea în proporţie de 80% fiind din fonduri europene.

A fost proiectat și construit la comandă pentru Timișoara de firma din Turcia care a câștigat licitația. În interior este și spațiu pentru biciclete și există chiar și prize USB pentru încărcarea telefoanelor.Au o autonomie de până la 70 de kilometri. Pot fi folosite cu ușurință de persoanele care se deplasează în scaune cu rotile, dar și de părinţii cu cărucioare.

Primul tramvai ajuns la Timisoara in cadrul proiectului „Innoirea flotei de tramvaie” a fost deja pus in circulatie, pe linia 1, dupa ce a facut cursa inaugurala in 15 decembrie.

Cel de-al doilea tramvai a fost transportat tot pe trailer si a ajuns direct pe Take Ionescu, la Muzeul STPT Corneliu Miklosi, unde a fost pentru a fi prezentat oficial, iar acum sunt in desfasurare procedurile standard de verificare si testare.

Sursa: Realitatea de Timis