Grav accident la o trecere la nivel cu calea ferata in Timis, luni seara. O locomotiva a izbit o masina la Remetea Mare, la iesirea spre Ianova.

Un barbat a ajuns la spital cu rani grave dupa ce masina in care se afla a fost lovita in plin de o locomotiva. Soferul se deplasa cu autoturismul, dinspre Remetea Mare spre Ianova, iar la trecerea la nivel cu calea ferata a traversat liniile de tren fara sa se asigure. Pentru scoaterea soferului dintre fiarele contorsionate a fost nevoie de intreventia unui echipaj de descarcerare. Barbatul a fost scos din masina avariata si transportat la spital cu multiple rani in zona capului. Politistii au intocmit pe numele soferului un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

Sursa: Realitatea de Timis