În apropiere de orașul Lugoj, pe DN6, o femeie de 52 de ani a încercat să traverseze drumul prin loc nepermis. A fost lovită de o mașină și a murit pe loc. În urma impactului, trupul victimei a fost proiectat pe celalalt sens de mers, unde se circula în coloană.

Trei șoferi nu au mai putut evita corpul căzut pe șosea și au trecut cu mașinile peste el.

”O femeie in vârstă de 52 de ani, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis pe DN 6 fiind acroșată de un autoturism condus de un barbat in varsta de 43 de ani, care circula din direcția Timișoara înspre Lugoj. In urma impactului femeia a fost proiectată pe sensul opus de mers, fiind din nou accidentată de către alte două autoutilitare și un autoturism care circulau regulamentar, din direcția Lugoj – Timișoara. Femeia, in vârstă de 52 de ani, a decedat”, conform reprezentanților IPJ Timiș.

Poliția a deschis o anchetă iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

