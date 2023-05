Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice-IPJ Timiș sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară la sediul a două instituții publice și un cabinet medical dintr-o localitate din județul Timiș.

Perchezițiile fac obiectul unui dosar penal ce vizează comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual.

În fapt, s-a reținut că în perioada 2018-2023, o persoană a fost încadrată fictiv la o unitate administrativ teritorială din localitate, aceasta desfășurându-și activitatea în fapt, la un cabinet medical din aceeași localitate.

Mai precis, politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Faget au facut perchezitii, marti, la sediul Directiei de Sanatate Publica Timis, la Primaria Ohaba Lunga si la un cabinet medical, intr-un dosar de abuz in serviciu si fals intelectual, dupa ce o femeie a fost angajata in primarie, dar isi desfasura activitatea in cabinetul medical din localitate.

Ca urmare a efectuării perchezițiilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri în vederea continuării cercetărilor.

Sursa: Realitatea de Timis