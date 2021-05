După valul de abuzuri ale Poliției Locale din Timișoara, lansat sub mandatul fostului primar, Nicolae Robu, când amenda și supraimpozitarea erau directive cheie, Dominic Fritz reușește o abordare absolut jignitoare.

Renovarea imobilelor istorice din Timișoara a fost, de multă vreme, un subiect sensibil. Sub mandatul fostului primar, Poliția Locală avea mană liberă să amendeze, la grămada, fără să țină cont de situațiile particulare, pe toți cei care, cu excepția imobilelor deținute de Primărie, nu-și renovau fațadele. Nu conta că birocrația pentru obținerea autorizațiilor era de coșmar, că orice situație particulară nu era luată în seamă, iar obiectivul erau amenzile și supraimpozitarea. Atât doar că, în justiție, cei amendați aveau câștig de cauză. Asta daca nu se lăsau intimidați.

A fost, probabil, un motiv pentru care mulți timișoreni au votat schimbarea. Doar că Dominic Fritz îi trateaza acum ca pe măgăruși: morcovul și biciul.

„Avem un program de sprijin financiar si, pe de alta parte, reluam supraimpozitarea cladirilor neingrijite. Vom propune acest proiect de hotarare Consiliului Local, va sta 30 de zile in dezbatere publica si invitam timisorenii sa ne trimita propuneri la acest proiect, dar speram ca la mijlocul lui iunie o sa intre in vigoare.

Primaria Timisoara va acorda finantare pentru imobilele situate in zonele de actiune prioritara, Cetate, Iosefin, Traian. Am extins zona fata de vechiul program, dar avem o anexa in care sunt trecute cladirile istorice si cele care fac parte din categoria monumente istorice. Cel mai important lucru, vom recladi echipa de consultanta tehnico-economica, care va indruma asociatiile de proprietari in aceste demersuri de reabilitare„, a spus primarul Dominic Fritz .

Adică, în loc să reducă birocrația, să gasească soluții pentru obținerea mai ușoară a autorizațiilor, primarul care promitea abordări sustenabile, vrea ca oamenii să-și ipotecheze imobilele. Este ceea ce ar fi putut să facă oricând, nu era nevoie de “ajutorul’ descoperit ca prin minune. Sub umbrela eternelor comisii, comitete și echipe de consultanti. Ce se va întâmpla însă cu cei care nu vor reuși, ținând de costurile imense, să plătească ratele? Cel mai probabil, locuințele lor vor fi preluate de cine trebuie. Asta de parcă dezastrul din centrul Timișoarei creat de “palatele” unei anumite etnii nu ar fi suficient.

Sursa: Realitatea de Timis