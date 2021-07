Primarul comunei Otelec a compus o scrisoare deschisă adresată unor instituții ale statului, O.N.G.-urilor care se ocupă de protecția animalelor și presei. Silvia Fekete susține că nu mai știe e să facă în privința unor haite de câini fără stăpân, animalele fiind chiar agresive și reprezentând un pericol pentru localnici.

„Ce facem domnilor, daca institutia primariei apeleaza asa cum este legal la firme de hingheri pentru a se ridica acesti caini maidanezi, pe care, desigur, si noi ii iubim, dar ne iubim la fel de mult si poate chiar un pic mai mult copiii care ies pe strada si sunt agresati de acestia? Doua firme n-au reusit sa ridice de pe strazi aceasta haita agresiva care efectiv terorizeaza comunitatea! Cum procedam legal, dar sa protejam si animalele care ne sunt atat de dragi?

Unde sunt acei iubitori de caini care se sesizeaza doar cand vreunul este maltratat? Ce le spun oamenilor mei care ma intreaba zilnic cum rezolv problema cainilor, iar eu nu pot gasi o solutie decenta?

S-au purtat discutii cu adaposturi de caini, medici veterinari si firme de hingheri, n-am sa mai fac rezumatul pentru ca poate este prea mult, insa din toate aceste actiuni constat cat de indiferenti suntem fata de semenii nostri!

Si tot pe dumneavoastra domnilor, despre care citesc in presa ca va mobilizati exemplar, din toate organele abilitate, la cazuri de maltratari cai etc, tot pe dumneavoastra va intreb, de ce nu va mobilizati exemplar si in asemenea cazuri in care suntem dispusi sa ajutam prin orice mijloace, doar pentru a gasi o solutie atat pentru cetateni, cat si pentru cainii pe care n-as vrea sa-i vad ajunsi in vreo situatie extrema!

Cer public sprijinul insititutiilor care pot interveni si ajuta in aceasta directie”, a transmis Silvia Fekete, primarul comunei Otelec.

Sursa: Realitatea de Timis