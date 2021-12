Sirenele vor răsuna luni, la ora 12:00, la Timişoara, pentru a marca momentul în care a devenit primul oraș liber de comunism din România.

In urma cu 32 de ani, in 20 decembrie 1989, sirenele au inceput sa sune si mii de oameni s-au adunat in Piata Operei din centrul orasului, după 6 zile şi nopţi de teroare.

Peste 100.000 de oameni se asezau atunci in genunchi in centrul orasului, cu fata spre catedrala si rosteau Tatal Nostru. Se simteţau, in sfarsit, liberi.

La Revolutie, la Timisoara si-au pierdut viata peste 100 de oameni, iar alti 300 au fost raniti.

