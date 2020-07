Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș a făcut publică lista principalelor focare de coronavirus din județ. printre cele mai gave situații se află o societate de prelucrare a cărnii, dar și un oraș care a intrat în carantină.

In contextul pandemiei COVID-19, pe raza judeţului Timiş, situatia epidemiologica se caracterizeaza prin existenta a noua focare declarate, la nivelul carora s-au instituit toate masurile impuse de situatie si sunt monitorizate in permanenta cu mxima atentie, pentru a preveni raspandirea infectiei cu virusul SARS-Cov-2, neconditionat de eforturile pe care le implica acest lucru.

Dintre acestea, opt focare mai sunt active si se afla in stricta supraveghere a specialistilor din cadrul DSP Timis, dupa cum urmeaza:

SPITALUL CFR TIMISOARA- 9 cazuri confirmate

Focar in supraveghere

TIMISOARA UNITATE PROCESARE CARNE – 142 cazuri confirmate din 1364

Focar in supraveghere

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA-15 cazuri confirmate

Focar in supraveghere

TIMISOARA UNITATE SANITARA CU PATURI IN REGIM PRIVAT- 6 cazuri confirmate

Focar in supraveghere

SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA-12 cazuri confirmate

Focar in supraveghere

UNITATE ECONOMICA – 3 cazuri confirmate

Focar in supraveghere

COMUNITATE sat/ comuna – 11 cazuri confirmate

Focar in supraveghere

ZONA FAGET – 47 cazuri confirmate si un numar mare de contacti apropiati.

Focarul de infectie declarat in cazul unui obiectiv economic a fost inchis, dar a ramas in continuare in monitorizarea DSPJ Timis.

Dintre masurile luate in focare, mentionam:

-reinstruirea personalului medical in vederea respectarii masurilor de protectie si profilaxie (purtarea echipamentului la locul de munca: masca, manusi, halate si ochelari la manevre generatoare de aerosoli) focar in supraveghere ;

-intreruperea activității sectiei pentru efectuarea curateniei si dezinfecției terminală si continuarea apoi a activitatii doar pentru consultatii de urgenta cu personalul negativ si care nu a fost in tura cu personalul depistat pozitiv;repetarea instruirii personalului medical in vederea respectarii masurilor de protectie si profilaxie (purtarea echipamentului la locul de munca: masca, manusi, halate si ochelari la manevre generatoare de aerosoli);

-informarea contacților apropiați privind măsurile de profilaxie și control; Instruirea personalului din unitate in vederea respectarii precautiunilor universale si a masurilor elaborate de catre MS privind supravegherea infectiei cu COVID 19.