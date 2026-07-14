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Politica· 1 min citire
Guvernul, obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar pentru Ucraina
Guvernul Bolojan/Colaj foto
Publicat14 iul. 2026, 10:22
Actualizat14 iul. 2026, 10:31
SursăRealitatea PLUS
Guvernul este obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei.
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