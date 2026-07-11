Suspiciuni de conflict de interese la MIPE. Ministerul condus de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane cu o firmă pe care acesta a fondat-o

2.1

Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Dragoș Pîslaru a transmis că nu mai are și nu a mai avut nicio legătură cu firma Civitta sau altă firmă de consultanță încă din anul 2019. De asemenea, acesta spune că nu are nicio implicare în achizițiile de consultanță ale ministerului pe care îl conduce.