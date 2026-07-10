Turismul românesc simte lovitura schimbării voucherelor de vacanță. Decontările sunt în cădere liberă

Voucherele de vacanță aduc tot mai puțini bani în turismul românesc. Decontările către hoteluri, pensiuni și alte unități turistice au scăzut semnificativ în acest an, iar reprezentanții industriei spun că noile reguli se simt deja în plin sezon estival, conform Realitatea PLUS.

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