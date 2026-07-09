Economie· 1 min citire

Criză majoră de carburanți în Crimeea, după atacurile ucrainene. Putin caută bani pentru subvenții

Criză de carburanți

Criză de carburanți

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 14:11
Sursărealitatea.net

Crimeea ocupată se confruntă cu o criză severă a carburanților, după noile atacuri ucrainene asupra rutelor de aprovizionare. Prețurile au explodat, iar Vladimir Putin a cerut guvernului să acorde subvenții urgente locuitorilor peninsulei, pentru ca „cetățenii să nu simtă povara” situației.

Peninsula ocupată de Rusia încă din 2014 este sub presiune constantă, cu întreruperi de curent și livrări de combustibil reduse drastic. Autoritățile instalate de Rusia admit că Sevastopol primește doar o treime din necesarul zilnic.

Pentru a limita efectele crizei, Moscova a anunțat interzicerea exportului de motorină până la finalul lunii.

Între timp, Ucraina a intensificat atacurile asupra flotei‑fantomă, navele folosite de Rusia pentru transportul clandestin de combustibil către Crimeea. Dronele ucrainene au lovit, în trei nopți consecutive, 35 de tancuri petroliere, cargo și nave speciale în Marea Azov, potrivit Kyiv Independent.

Criza de carburanți se extinde deja la nivelul întregii Rusii, iar în marile orașe se înregistrează o creștere spectaculoasă a vânzărilor de automobile electrice.

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