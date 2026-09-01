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A murit Anca Pandrea. Actrița avea 80 de ani

Anca Pandrea

Anca Pandrea

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 sept. 2026, 07:33

Actrița Anca Pandrea a murit la vârsta de 80 de ani, potrivit unui anunț publicat luni seară pe Facebook de Ingrid Lalique, o apropiată a artistei.

Informația privind moartea Ancăi Pandrea a fost făcută publică printr-un mesaj intitulat „Necrolog – Anca Pandrea (1946–2026)”.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Născută la 16 februarie 1946, la Făgăraș, Anca Pandrea a împlinit 80 de ani în februarie.

În mesajul prin care este anunțat decesul sunt evocate atât cariera actriței, cât și personalitatea acesteia.

„De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă”, se arată în postare.

Familia urmează să comunice marți informațiile privind slujba de înmormântare și a cerut presei și publicului să îi respecte intimitatea.

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