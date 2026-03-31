Adrian Mutu, revoltat de echipa de start cu Slovacia: „Nici într-un amical nu îi dai șansă?
Adrian Mutu a criticat dur alegerile făcute pentru echipa de start în meciul amical dintre Slovacia și România, exprimându-și nemulțumirea față de lipsa de oportunități acordate unor jucători.
Fostul internațional s-a declarat surprins de faptul că Alex Dobre nu a fost folosit din primul minut, în condițiile în care partida nu avea miză oficială.
Mutu a subliniat că astfel de meciuri ar trebui să fie folosite pentru testarea jucătorilor aflați în formă, sugerând că Dobre merita o șansă, mai ales în contextul evoluțiilor sale recente.
În schimb, el a criticat titularizarea lui Dennis Man, considerând că acesta este deja un jucător cunoscut și că staff-ul tehnic ar fi trebuit să experimenteze mai mult.
De asemenea, Mutu a menționat și alte nume pe care ar fi dorit să le vadă pe teren, precum Vlad Dragomir sau Andrei Screciu, insistând că unii dintre titulari par obosiți și afectați moral.
Fostul atacant a concluzionat că astfel de decizii pot limita șansele de a descoperi soluții noi pentru echipa națională, mai ales într-un moment în care lotul are nevoie de prospețime și alternative viabile.
