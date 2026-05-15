Agent de pază din Arad, trimis în judecată pentru violență extremă asupra partenerei

Un bărbat de 37 de ani din Arad, angajat ca agent de pază, a fost arestat preventiv și trimis în judecată pentru violență în familie, după ce și-ar fi agresat în repetate rânduri iubita.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, acesta locuia împreună cu partenera sa, în vârstă de 36 de ani, pe care ar fi supus-o unor acte de violență extremă.

Într-unul dintre episoade, bărbatul ar fi folosit un fier de călcat încins pentru a-i provoca arsuri pe ambele picioare. Anchetatorii spun că femeia a suferit șase leziuni, care au dus la apariția unor cicatrici permanente.

„I-a cauzat mai multe arsuri concubinei sale, la nivelul ambelor membre inferioare, cu un fier de călcat încălzit la temperaturi ridicate, ceea ce a condus la crearea unui prejudiciu estetic grav şi permanent la nivelul membrelor inferioare ale persoanei vătămate, respectiv la existenţa mai multor leziuni cicatriciale postarsură de dimensiuni mari, permanente”, au transmis procurorii.

Într-un alt incident, anchetatorii susțin că bărbatul ar fi consumat substanțe psihoactive înainte de a-și agresa partenera cu pumnii, picioarele și un baston telescopic din dotare.

„Pe fondul unui conflict spontan şi al consumului de substanţe psihoactive, a lovit-o cu pumnul, picioarele şi cu un baston telescopic în zona capului şi a membrelor, pe concubina sa, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 4-6 zile de îngrijiri medicale”, se arată în comunicatul Parchetului.

Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul a fost concediat de angajator după ce conducerea firmei a aflat despre acuzațiile care îl vizează.