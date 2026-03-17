Alertă în Tulcea după noi atacuri cu drone în Ucraina: a fost emis RO-Alert.

Au fost ridicate de urgență două aeronave F-16

Ministerul Apărării Națționale (MApN) anunță că, în noaptea de marți, forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. În județul Tulcea, în zona localității Plauru, au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național.

”La primele ore ale dimineţii de marţi, 17 martie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea”, a transmis MApN într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat în jurul orei 01:40 din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 01:55.

Verificări în teren după încetarea alertei

”Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţii Plauru”, transmit reprezentanții de la Apărărare.

După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 03:00, o echipă de cercetare a început verificările în teren.

”Până la acest moment, nu a fost identificată zona de impact”, se mai arată în comunicat.

Autoritățile precizează că verificările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității, iar Ministerul Apărării menține informarea în timp real a structurilor aliate.