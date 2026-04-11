Astăzi este Sâmbăta Mare. Care sunt tradițiile religioase și datinile legate de ajunul Paștelui?

Sâmbăta dinaintea Paștelui, cunoscută drept ziua pregătirilor finale, aduce o serie de tradiții puternic înrădăcinate în cultura românească. Sâmbăta Mare marchează, în tradiția creștină, ziua tăcerii și a așteptării, momentul dintre moartea și Învierea lui Iisus. Este momentul în care gospodăriile se pregătesc pentru sărbătoarea Învierii, iar oamenii respectă obiceiuri transmise din generație în generație.

Sâmbăta Mare marchează, în tradiția creștină, ziua în care, potrivit relatării biblice, trupul lui Hristos se află în mormânt, iar credincioșii rememorează coborârea Sa la cei adormiți, un gest simbolic al biruinței asupra morții.

În tradiția populară românească, Sâmbăta Mare este percepută ca o zi de cumpănă , în care oamenii se pregătesc pentru Înviere, păstrând liniștea și evitând orice conflict sau activitate care ar putea tulbura atmosfera. Este ultima zi de pregătire înaintea Paștelui, încărcată de semnificația trecerii de la întuneric la lumină.

