Cristian Rizea, dezvăluiri explozive despre „lordul drogurilor” din Republica Moldova – VIDEO
Fostul deputat Cristian Rizea a lansat o serie de acuzații la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, susținând că autoritățile ar permite unor persoane cu dosare penale să rămână în libertate. Rizea l-a indicat, în mod special, pe Oleg Pruteanu, cunoscut drept „Borman”, despre care afirmă că ar fi implicat în trafic de droguri și ar fi vizat de investigații în mai multe state europene.
Rizea a susținut că Pruteanu și un apropiat al acestuia, Ion Șolțanu, ar beneficia de protecție din partea unor structuri din Republica Moldova, în ciuda condamnărilor din străinătate și a acuzațiilor grave care li se aduc.
Fostul deputat a criticat-o pe Maia Sandu pentru modul în care ar gestiona aceste cazuri și a reluat acuzațiile privind propria sa expulzare din Republica Moldova, pe care o consideră ilegală.
Declarațiile lui Cristian Rizea nu au fost deocamdată comentate de autoritățile de la Chișinău.
Citește și:
- 21:29 - Plan Roșu activat după un accident cumplit în Dulcești: patru morți și mai mulți răniți
- 20:06 - Mircea Lucescu, între respect și obiectiv: „Am lansat mulți jucători ai Turciei, dar acum vrem calificarea”
- 19:00 - Mesaj de luptă din tabăra României: Radu Drăgușin anunță un meci de foc la Istanbul
- 18:21 - Avertisment de la Kelemen Hunor: România nu își permite un guvern minoritar
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News