Donald Trump amenință Iranul cu o reacție „fără precedent” după anunțul privind moartea lui Ali Khamenei
Tensiunile dintre Washington și Teheran au escaladat brusc după o serie de declarații incendiare făcute de președintele american Donald Trump pe platforma sa, Truth Social. Liderul de la Casa Albă a transmis că Statele Unite sunt pregătite să reacționeze dur în cazul în care Iranul va lansa noi atacuri.
Ce a transmis Donald Trump?
Într-un mesaj publicat online, Trump a susținut că Iranul ar fi anunțat o ofensivă „mai puternică decât oricând” pentru duminică și a avertizat că un astfel de gest va atrage o ripostă americană „cu o forță nemaiîntâlnită până acum”. Potrivit acestuia, orice acțiune agresivă din partea Teheranului va primi un răspuns pe măsură.
Declarațiile vin la scurt timp după ce președintele american a anunțat moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al regimului iranian, pe care l-a catalogat drept „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”. Anunțul a fost făcut sâmbătă seara, iar în cursul dimineții de duminică presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului religios și politic.
Potrivit informațiilor apărute ulterior, mai mulți membri ai familiei acestuia – inclusiv fiica, nepotul, nora și ginerele – ar fi murit în urma atacurilor recente.
În paralel, Iranul a lansat acțiuni de represalii în regiunea Golfului, vizând state vecine, ca reacție la operațiunile militare atribuite Statelor Unite și Israelului. Atacurile au lovit mai multe obiective din zonă, amplificând riscul unei confruntări extinse în Orientul Mijlociu.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News