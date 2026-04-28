Femeie rănită într-un accident pe DN 6, după ce mașina ei a fost lovită din spate

Un accident rutier s-a produs marți, 28 aprilie, pe DN 6, în județul Timiș, și s-a soldat cu rănirea unei femei în vârstă de 45 de ani.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, femeia se afla la volanul unui autoturism când mașina pe care o conducea a fost lovită din spate de un alt autoturism.

Cel de-al doilea autovehicul era condus de un bărbat de 54 de ani, care circula dinspre Lugoj către Timișoara. Din primele date, acesta nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul aflat în fața sa, ceea ce a dus la producerea impactului, potrivit tion.ro .

În urma coliziunii, șoferița de 45 de ani a fost rănită. La fața locului au intervenit echipaje de urgență, iar femeia a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul. Ancheta urmează să clarifice dinamica evenimentului rutier și eventualele responsabilități ale conducătorilor auto implicați.