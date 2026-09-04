ÎCCJ amână pentru 17 septembrie decizia definitivă în procesul de 5 miliarde de lei cu Guvernul

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a amânat joi, pentru 17 septembrie, pronunțarea hotărârii definitive în procesul de aproximativ 5 miliarde de lei pe care l-a câștigat în primă instanță împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor. Litigiul vizează plata drepturilor salariale restante ale magistraților, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

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