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Politica· 1 min citire
Nicuşor Dan primeşte la Cotroceni 17 ambasadori străini. Ceremonia începe la ora 10:00
Nicușor Dan, președintele României
Publicat4 sept. 2026, 08:41
SursăRealitatea.net
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va primi vineri, la Palatul Cotroceni, 17 ambasadori străini acreditaţi în România. Ceremonia este organizată cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, documentele prin care diplomaţii îşi încep oficial mandatul în ţara noastră.
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