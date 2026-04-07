Incendiu devastator în Săptămâna Mare. O biserică de lemn din Timiş a ars în totalitate

O biserică din lemn din localitatea Săcălaz, de lângă Timişoara, a ars în totalitate, marţi dimineaţă. Zeci de pompieri au intervenit pentru stingerea focului.

”Marţi, 07.04.2026, în jurul orei 07:25, am fost anunţaţi prin SNUAU 112 despre izbucnirea unui incendiu la o biserică din lemn - paraclis provizoriu- din comuna Săcălaz, str. Lacului.

Au fost alertate Detaşamentele 1 şi 2 de Pompieri Timişoara şi la locul evenimentului s-au deplasat trei autospeciale de stingere, un autocamion cu container de stingere, o autoscară mecanică, o autocisternă de 30.000 l si un echipaj SMURD, cu un efectiv de 28 pompieri”, a transmis ISU Timiş.

În sprijin a intervenit şi SVSU Săcălaz.

Focul a fost stins în aproximativ 30 de minute. Pompierii urmează să stabilească exact cauza izbucnirii incendiului.