Inițiativă diplomatică a SUA: plan propus de Marco Rubio pentru calmarea conflictului din Orientul Mijlociu

Secretarul de stat american Marco Rubio a înaintat o propunere de dezescaladare graduală a conflictului dintre Israel și Liban, în contextul intensificării tensiunilor din regiune și al riscului de extindere a ostilităților.

Potrivit agenției EFE, oficialul american a purtat discuții telefonice duminică atât cu președintele Libanului, Joseph Aoun, cât și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în încercarea de a găsi o formulă diplomatică de reducere a tensiunilor.

Planul propus de Statele Unite prevede ca gruparea Hezbollah să înceteze complet atacurile asupra Israelului, în timp ce partea israeliană ar urma să evite escaladarea operațiunilor militare, în special în zona Beirutului.

Washingtonul consideră că aceste măsuri ar putea crea condițiile necesare pentru o reducere treptată a violențelor și, în perspectivă, pentru o încetare a ostilităților.

Un oficial american de rang înalt a precizat că președintele libanez Joseph Aoun s-ar fi arătat deschis acestei inițiative, însă președintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, ar fi solicitat ca Israelul să oprească mai întâi ofensiva militară, poziție pe care Statele Unite au catalogat-o drept „dezamăgitoare”.

Administrația americană nu se așteaptă și nici nu susține o încetare unilaterală a acțiunilor militare israeliene în contextul atacurilor lansate de Hezbollah, a mai transmis sursa citată.

Pe fondul acestor discuții diplomatice, situația de securitate rămâne tensionată. Israelul a preluat controlul asupra castelului Beaufort, o poziție strategică din sudul Libanului, iar ulterior autoritățile de la Tel Aviv au ordonat lovituri asupra suburbiilor capitalei Beirut.