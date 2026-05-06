Mesaj după căderea Guvernului: Ilie Bolojan spune că reformele dure au fost „prețul pentru viitor”

Fostul premier Ilie Bolojan a transmis miercuri un mesaj public după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură, în care a explicat că măsurile dificile adoptate în timpul mandatului nu au fost o alegere, ci o necesitate.

Într-o postare pe Facebook intitulată „Respect pentru România”, Bolojan a subliniat că perioada în care a condus Executivul a fost una complicată, dar necesară pentru corectarea dezechilibrelor financiare.

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul ţării noastre, în funcţia de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a aduce ordine în finanţele României, a corecta nedreptăţi şi a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”, a transmis acesta.

Fostul șef al Executivului le-a mulțumit românilor pentru răbdarea de care au dat dovadă într-o perioadă marcată de măsuri nepopulare.

„Vă mulţumesc, dragi români, pentru că aţi suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanţelor ţării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preţ pentru reconstrucţie şi bunăstare în viitor”, a mai spus el.

Bolojan a făcut referire și la reacțiile generate de reformele promovate, sugerând că acestea au deranjat interese existente.

„După 10 luni s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii şi aprinzi lumina, reacţiile sunt pe măsură”, a afirmat fostul premier.

Acesta a dat asigurări că își va continua activitatea în interesul țării și după încheierea mandatului.

„Până în ultima zi în această funcţie, voi lucra pentru interesele României şi nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea. (...) Se încheie o etapă, începe alta; valorile pentru care lupt rămân aceleaşi”, a transmis Bolojan.

Guvernul Bolojan a fost demis marți, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.