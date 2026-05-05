Timișoara introduce reguli mai stricte pentru traficul greu

Primăria Timișoara va aplica, de la 1 august 2026, un nou regulament pentru circulația vehiculelor de mare tonaj în oraș.

Măsura urmărește reducerea poluării, a zgomotului, a degradării drumurilor și a disconfortului din zonele rezidențiale. Noile reguli se vor aplica pe toate străzile din municipiu, iar accesul vehiculelor grele va depinde de categoria drumului și de tonajul aprobat. Mașinile care depășesc limitele stabilite vor putea circula doar după plata unei taxe de acces.

Regulamentul a fost adoptat de Consiliul Local după consultări cu mediul de afaceri și o dezbatere publică. Autoritățile spun că scopul este găsirea unui echilibru între nevoile transportatorilor și protecția locuitorilor afectați de traficul greu. Traficul va fi direcționat spre zonele industriale și spre puncte unde pot fi achitate taxele, inclusiv online, prin transfer bancar, aplicații sau locații fizice.

Sistemul de tarifare va fi modificat: vehiculele mai ușoare vor plăti cu 50% mai puțin, iar cele grele vor avea reduceri de până la 30%, cu excepția celor de peste 41 de tone, pentru care taxele cresc. Gratuitatea pe timp de noapte dispare, iar circulația între 22:00 și 06:00 va fi taxată cu 50% din tariful de zi. Transportatorii vor avea trei luni pentru adaptare.