Tânăr de 20 de ani, mort într-un accident de muncă la lucrări de irigații în Timiș

Un grav accident de muncă a avut loc în extravilanul comunei Birda, în apropierea orașului Gătaia, în timpul unor lucrări de montare a unui sistem de irigații.

Incidentul s-a petrecut în cadrul unei firme implicate în astfel de lucrări, iar victima a fost un tânăr în vârstă de doar 20 de ani. Acesta și-a pierdut viața după ce o țeavă pe care o manipula i-a căzut în cap în timp ce participa la montarea instalației.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, la solicitarea Tion.ro , tânărul era angajat cu contract de muncă la o firmă contractată de MaxAgro. El desfășura activități care nu necesitau o calificare specială, fiind încadrat ca muncitor necalificat. Accidentul s-ar fi produs în timpul manipulării unor țevi folosite pentru sistemul de irigații.

Lovitura suferită a fost extrem de gravă, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Verificările vor urmări și dacă angajatorul și firma implicată au respectat normele legale privind securitatea și sănătatea în muncă.