Mai multe autoturisme au luat foc într-o parcare din centrul orașului Timișoara

Două dintre vehicule au fost distruse complet.

Trei autoturisme au luat foc, miercuri, în parcarea unui bloc dintr-o zonă centrală a Timişoarei.

Două dintre vehicule fiind distruse total de flăcări, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş.

Pompierii din cadrul Detaşamentului 2 Timişoara au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea incendiului izbucnit pe Calea Bogdăneştilor.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la două dintre autovehicule.

Potrivit Agerpres, pompierii efectuează verificări pentru stabilirea cauzei incendiului.