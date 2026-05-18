Militari răniți grav la Botoșani după o explozie. Autoritățile îi transferă în străinătate pentru tratament

Doi militari răniți în urma unei explozii produse într-un poligon din Botoșani vor fi transportați pentru tratament la un spital din Belgia, din cauza gravității leziunilor suferite.

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:30, în timpul unei operațiuni de neutralizare a unor cartușe de semnalizare scoase din uz. Activitatea se desfășura într-un spațiu special amenajat al unei unități militare, unde muniția urma să fie distrusă controlat.

Potrivit informațiilor din anchetă, cartușele de calibru 26 au fost plasate într-un recipient care trebuia încălzit conform procedurii. Din motive încă neclare, containerul ar fi cedat, provocând o explozie puternică. Deflagrația a surprins militarii aflați în apropiere, în tranșee considerate inițial la o distanță de siguranță.

Un bărbat de 36 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului, iar un coleg în vârstă de 31 de ani a fost rănit pe circa jumătate din corp.

Ambii au fost transportați inițial la spitalul din Botoșani, după care autoritățile au decis transferul lor la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles, unde vor primi îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au anunțat declanșarea unor verificări pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs accidentul.