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Actualitate· 1 min citire
Patriarhul Daniel îşi aniversează ziua de naştere
Patriarhul Daniel
Publicat22 iul. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net
Patriarhul Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951,
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