Scene șocante într-o școală din Timiș. Elev de 14 ani, la spital, după ce a încercat să aplaneze un conflict între doi colegi

Un băiat în vârstă de 14 ani, elev la o şcoală din Jimbolia, judeţul Timiş, a ajuns la spital, joi, după ce a intervenit pentru a aplana un conflict între doi colegi. El a fost împins de unul dintre aceştia şi a căzut.

Poliţiştii au fost sesizaţi, joi, de către o profesoară de la o unitate de învăţământ din oraşul Jimbolia privind producerea unui conflict spontan între doi elevi.



”Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde în urma primelor verificări, au constatat că pe fondul unei altercaţii între doi elevi, un alt elev de 14 ani care ar fi intervenit să atenueze conflictul ar fi fost împins de către unul dintre aceştia, căzând la sol. Elevul a fost transportat la spital pentru efectuarea unor investigaţii medicale”, a arătat Poliţia.



Oamenii legii fac verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii incidentului.