Surpriză la Bruxelles: Giorgia Meloni îi ia apărarea lui Viktor Orban în disputa privind Ucraina

O poziție neașteptată a apărut la summitul liderilor UE de la Bruxelles, unde premierul italian Giorgia Meloni s-a distanțat de majoritatea statelor membre și și-a exprimat înțelegerea față de decizia lui Viktor Orban de a bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Potrivit unor surse diplomatice, în cadrul unei ședințe cu ușile închise, Meloni le-a transmis liderilor europeni că, deși susține acordarea rapidă a sprijinului financiar pentru Kiev, înțelege motivele lui Orban, mai ales în contextul politic intern din Ungaria.

Un diplomat a citat-o spunând că poziția liderului ungar este „normală”, deoarece „lucrurile se schimbă” și că, într-o situație similară, ar putea avea aceeași abordare.

În același timp, premierul italian ar fi subliniat că Orban a avut anterior o atitudine constructivă și că există șanse ca acesta să renunțe la veto dacă situația privind tranzitul petrolului, inclusiv pe conducta Drujba, va fi rezolvată. Declarațiile vin în contextul tensiunilor tot mai mari din interiorul UE pe tema sprijinului financiar pentru Ucraina.