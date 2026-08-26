Tragedie în Bacău: un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit după prăbușirea unui stâlp

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 18:50

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit miercuri, 26 august, după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste el, în satul Caraclău, comuna Bârsănești, județul Bacău.

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