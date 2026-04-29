Trenurile care circulă între Timișoara și Arad vor fi suspendate în iubie

Potrivit tion.ro , mai multe trenuri IR și Regio vor fi înlocuite parțial cu transport auto între Timișoara Nord și Arad.

Din cauza intervențiilor pe secțiunea Băile Calacea – Aradu Nou, mai multe trenuri nu vor circula între Timișoara Nord și Arad, respectiv invers, iar călătorii vor fi transportați cu mijloace auto. Mai precis, modificările aplicate vor fi:

în perioada 1 – 5 iunie 2026, trenul IR 1763 Iași – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Iași – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto;

în perioada 2 – 6 iunie 2026, la trenul IR 1765 Timișoara Nord – Arad – Iași pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Iași circulă conform graficului din Mersul Trenurilor;

în perioada 2 – 6 iunie 2026, trenul IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto;

în perioada 2 – 5 iunie 2026, la trenul R 3115 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor;