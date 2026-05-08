UDMR cere refacerea coaliției de guvernare. Kelemen Hunor: „Nu există soluții miraculoase”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, după discuțiile informale de la Palatul Cotroceni, că principala variantă susținută de formațiunea sa rămâne refacerea coaliției de guvernare.

Liderul UDMR a precizat că în cadrul întâlnirii și-a prezentat punctul de vedere privind actuala criză politică și a subliniat că nu există „soluții miraculoase” pentru ieșirea din impas.

„Ceea ce am spus public în ultimele zile i-am transmis și președintelui. A fost o primă discuție informală cu liderii fostei coaliții și cred că, în cel mult două-trei săptămâni, România trebuie să aibă un nou Guvern”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta consideră că refacerea alianței de guvernare este cea mai stabilă opțiune, însă admite că va fi nevoie de o persoană acceptată de toate partidele implicate.

Potrivit liderului UDMR, viitorul premier ar trebui să fie o variantă de compromis, care să poată fi susținută atât de PSD și PNL, cât și de UDMR și USR.

„Probabil acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, pentru că după ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile ar fi dificil de acceptat pentru celălalt partid”, a explicat acesta.

Kelemen Hunor a atras atenția și asupra problemelor economice și administrative care trebuie rezolvate rapid, menționând în special PNRR, aderarea la OECD și deficitul bugetar.

„România transmite acum imaginea unei țări instabile și aflate în derivă, iar acest lucru trebuie corectat cât mai repede”, a avertizat liderul UDMR.

În același timp, acesta nu exclude nici varianta unui guvern minoritar, susținut parlamentar printr-un acord clar și limitat la obiective esențiale, inclusiv pregătirea bugetului pentru anul 2027. Totuși, Kelemen Hunor consideră că un astfel de Executiv ar avea o durată redusă de funcționare.