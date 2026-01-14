Ursula von der Leyen, mesaj ferm pentru Trump: „Groenlandezii pot conta pe Uniunea Europeană”

Ursula von der Leyen, mesaj ferm pentru Trump

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri un mesaj ferm de susținere pentru Groenlanda, în contextul declarațiilor președintelui american Donald Trump privind posibilitatea preluării acestui teritoriu autonom al Danemarcei.

„Este important ca groenlandezii să știe — și știu din fapte, nu doar din vorbe — că le respectăm dorințele și interesele și că se pot baza pe Uniunea Europeană”, a declarat Ursula von der Leyen într-o conferință de presă, fiind întrebată dacă UE ar avea obligația de a interveni în cazul unor eventuale acțiuni militare americane.

Șefa executivului european a subliniat, în primul rând, că doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra problemelor care le privesc, precizând că Bruxellesul se află în „contact constant” cu autoritățile daneze pentru a evalua situația și nevoile acestora.

Advertising

În al doilea rând, von der Leyen a amintit că Groenlanda face parte din spațiul de securitate al NATO, alianță care reprezintă cadrul adecvat pentru gestionarea intereselor divergente din regiune.

„Când vorbim despre securitatea Arcticii, NATO este forumul central. Iar liantul dintre aliați rămâne principiul clar: unul pentru toți și toți pentru unul”, a afirmat ea.

Totodată, președinta Comisiei Europene a subliniat că securitatea Arcticii este și o preocupare strategică a Uniunii Europene, motiv pentru care blocul comunitar a investit constant în relația cu Groenlanda.

Printre exemplele oferite se numără deschiderea unui birou al UE la Nuuk, anul trecut, precum și investițiile economice și strategice în teritoriu.„Ne-am intensificat eforturile în ultimii ani. Există o relație solidă și constructivă între Uniunea Europeană și Groenlanda”, a conchis Ursula von der Leyen.