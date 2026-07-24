Economie· 1 min citire

Europenii plătesc cele mai mari facturi la energie din lume. Unde se situează România în clasament

Facturi energie

Facturi energie

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat24 iul. 2026, 08:04
SursăRealitatea PLUS

Locuitorii continentului european plătesc cele mai mari facturi la energie din lume! Topul a fost întocmit de Agenția Internațională pentru Energie și au fost luate în calcul cheltuielile cu electricitatea, gazele, încălzirea și cu alți combustibili utilizați în locuințe, conform Realitatea PLUS.

Pe primul loc se situează Suedia, acolo unde o persoană a plătit aproape 2.000 de dolari pe facturi în 2025. Este urmată de Finlanda, cu aproape 1.800 de dolari și de Austria, cu 1.700. Din fericire, România nu se găsește printre primele zece țări.

Se situează abia pe locul 34, cu o factură medie de 464 de dolari pentru fiecare persoană. Totuși, bulgarii au plătit în 2025 cu 20 de dolari mai puțin, așa că ocupă locul 35. La polul opus sunt țări din Asia, Africa și America de Sud, unde cheltuielile cu energia pentru locuințe sunt semnificativ mai mici decât în Europa.

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