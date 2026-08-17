Ana Birchall, acuzații explozive la adresa Liei Savonea: „Întâlniri de taină” cu Dăncilă și Iordache

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 19:37

Ana Birchall a lansat o serie de acuzații la adresa Liei Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, readucând în atenție o serie de evenimente din perioada în care aceasta conducea Consiliul Superior al Magistraturii.

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