Ce partide cresc în sondaje? Dumitru Dragomir dezvăluie cifrele momentului la Realitatea PLUS | VIDEO

Dumitru Dragomir a lansat o serie de previziuni senzaționale, în exclusivitate la Realitatea PLUS, privind evoluția partidelor politice în preferințele românilor. Într-o analiză neconvențională a scenei politice, fostul șef al LPF a indicat cine sunt marii câștigători și cine riscă să se prăbușească în sondaje până la următoarele alegeri.

Mitică Dragomir, scenariu-șoc pentru 2026: AUR la 35%, PNL în derivă și „renașterea” USR

Invitat în emisiunea „Tunurile pe Politicieni”, moderată de Claudiu Giurgea, Dumitru Dragomir a prezentat o radiografie dură a scenei politice actuale. Fostul șef al LPF susține că partidele tradiționale „se luptă cu morile de vânt”, în timp ce forțele antisistem și opoziția câștigă teren masiv în preferințele electoratului.

AUR și George Simion: Ascensiunea spre 40%

Cea mai spectaculoasă previziune vizează partidul condus de George Simion. Dragomir este convins că AUR nu va scădea sub pragul de 35% și are potențialul de a atinge 40% în următorii cinci ani, cu o condiție esențială: unitatea internă.

„Dacă nu se ceartă în jurul lui Simion, nu scad, ci cresc. Simion a dus partidul la peste 35%, este extraordinar!”, a declarat Dragomir.

PNL și „efectul Bolojan”: Prăbușirea sub 15%

În contrast, liberalii se confruntă cu un scenariu sumbru. Potrivit lui Dragomir, luptele interne și strategia actuală a premierului Ilie Bolojan vor costa scump partidul:

PNL nu va depăși 15% în sondaje.

Dragomir critică dur abordarea economică, susținând că Bolojan „dă cu leul ca în gard”, o strategie care îndepărtează electoratul.

PSD și USR: Strategii de supraviețuire și creștere

PSD (Peste 25%): Social-democrații reușesc să se mențină pe linia de plutire datorită manevrelor recente din infrastructură și social. Dragomir punctează că sprijinul acordat pensionarilor — masa critică la vot — prin intermediul lui Sorin Grindeanu, a consolidat poziția partidului.

USR (Peste 15%): Deși este privit ca un partid „Gică Contra”, Dragomir pariază pe o creștere a acestuia. „La viitoarele alegeri depășesc 15%, pun pariu pe o ladă de șampanie”, a provocat acesta în direct.

Rezumatul cifrelor estimate de Dumitru Dragomir