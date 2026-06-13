Cele trei scenarii de GUVERN de pe masa lui Nicușor Dan. Ce variante are președintele dacă guvernul Tomac nu trece la vot?

Se fac ultimele calcule în aceste momente pentru viitorul Executiv. Nicușor Dan are pe masă trei scenarii în cazul în care guvernul Tomac nu reușeste să treacă de votul din Parlament.
Scenariu: Nicușor Dan ia în calcul refacerea vechii coaliții
Un prim scenariu ar fi acela al refacerii vechii coaliții.
Un alt scenariu ar fi acela al unui Guvern PSD condus de Sorin Grindeanu, care să treacă de Parlament cu voturile grupurilor mai mici.
Al treilea scenariu, apărut recent, este cel al unui Guvern de dreapta PNL-USR-UDMR.
Sursele Realitatea PLUS spun că, cel mai probabil, cei din USR vor ține cont de deciziile luate în fiecare filială, pentru că mai întâi s-a făcut acea consultare cu fiecare filială din teritoriu.
Cea mai mare parte, 80% dintre filiale, au anunțat că nu își doresc să voteze guvernul condus de Eugen Tomac și cel mai probabil asta se va reflecta și în decizia finală a partidului.
S-a luat prin vot, la finalul ședinței, urmată de un mesaj video transmis de președintele partidului Dominic Fritz.
Este cel de-al doilea partid care ia o decizie în această privință, după ce liberalii au decis în unanimitate să nu voteze guvernul propus de Eugen Tomac.
Urmează decizii și în UDMR, dar și în PSD vor exista ședințe zilele viitoare.
În privința celor de la UDMR, tonul a fost dat deja de liderul partidului, Kelemen Hunor, care a anunțat că, momentan, nu are argumente pentru a susține acest guvern.
Cei de la PSD sunt singurii care mai lasă cumva o portiță deschisă pentru a vota acest guvern, dar și acolo, în partid, părerile sunt împărțite.
Șansele ca guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de vot la începutul săptămânii viitoare sunt minime în momentul de față.
Cu toate acestea, a fost finalizată lista de miniștri, dar urmează să fie finalizat și programul de guvernare.
Ar putea fi depuse ambele în Parlament, așa cum cere procedura, pentru că la finalul acestei săptămâni expiră termenul limită impus de Constituție.