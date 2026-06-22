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Politica· 1 min citire
Cum a mințit Oana Gheorghiu că nu urmărește nicio miză politică: „Am venit să pun stăpânire pe PNL!”
Oana Gheorghiu
Vicepremierul interimar, Oana Gheorghiu, a explicat, în faţa Congresului PNL, de ce a decis să se alăture echipei lui Ilie Bolojan în calitate de vicepreşedinte al partidului.
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