Politica· 2 min citire

Ludovic Orban îl atacă dur pe Nicușor Dan: „Asta se cheamă trădare”

Ludovic Orban

Ludovic Orban

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 10:35

Fostul premier și fost președinte al PNL, Ludovic Orban, lansează acuzații dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl acuză de „trădare” și nu exclude posibilitatea de a susține, în viitorul apropiat, demiterea acestuia din funcție.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Orban afirmă că l-a susținut inițial pe Nicușor Dan în ideea unei lupte comune împotriva PSD, pe care îl descrie drept un partid profund corupt și responsabil de blocarea reformelor din România.

De asemenea, acesta susține că sprijinul său a fost acordat și în contextul opoziției față de alte formațiuni politice pe care le consideră anti-democratice sau anti-europene.

Fostul lider liberal îl acuză însă pe șeful statului că, de la preluarea mandatului, ar fi schimbat direcția politică și ar fi ajuns să colaboreze cu cei împotriva cărora fusese susținut inițial să acționeze. În opinia sa, această evoluție reprezintă o „trădare” față de cei care l-au susținut electoral.

Orban mai susține că președintele nu ar fi intervenit în mai multe decizii importante privind numiri în sistemul judiciar și în conducerea unor instituții-cheie ale statului, acuzând o lipsă de reacție în fața unor situații pe care le consideră problematice.

De asemenea, fostul consilier prezidențial afirmă că relația sa cu actualul șef al statului s-a deteriorat complet, precizând că acesta „nu îl mai reprezintă” și avertizând că ar putea ajunge să îl considere „o amenințare pentru democrația din România”.

În final, Orban nu exclude posibilitatea de a susține, în viitor, inițiativa de demitere a președintelui, dacă va considera că situația politică o va impune.

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