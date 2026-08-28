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Niculina Stelea (senator AUR): „Primarul Capitalei copiază politica lui Bolojan și lovește în familii și persoanele vulnerabile”

Niculina Stelea (senator AUR)

Niculina Stelea (senator AUR)

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 28 aug. 2026, 13:01

Senatorul AUR Niculina Stelea critică intenția Primăriei Capitalei de a suspenda stimulentele și ajutoarele destinate persoanelor vulnerabile și familiilor, acuzând administrația lui Ciprian Ciucu că preia politica de tăieri promovată de Guvernul Bolojan și o aplică la nivelul Bucureștiului, în condițiile în care România se confruntă deja cu un declin demografic sever.

„Ce naște din pisică șoareci mănâncă. Primarul General al Capitalei, suspectul penal Ciprian Ciucu, vrea să suspende stimulentele pentru adulții cu handicap, ajutoarele pentru mamele gravide și ajutorul pentru nou născuți. Este fix politica lui Bolojan luată de la Guvern și transferată la nivelul Bucureștiului.

Totul era corect și frumos dacă „penalul” Ciprian Ciucu, acuzat de DNA că a luat șpagă de la operatorii de păcănele, ne-ar fi spus de aceste intenții ale sale în campania electorală din decembrie 2025. La vremea respectivă, domnul Ciucu susținea că Bucureștiul va urca pe culmi nebănuite de dezvoltare și, evident, murea de grija oamenilor aflați în dificultate. Acum, bucureștenii îl cam încurcă. Așa cum îl încurcă și pe Ilie Bolojan românii în general.

Acești politicieni veroși se gândesc că ar fi minunată o țară sau un oraș fără oameni. Ei văd în cetățeni doar niște conturi bancare pe care să le mai jumulească puțin.

Apropo de tăierea stimulentelor pentru natalitate, trebuie spus că sporul natural negativ la nivel național a fost 93.913 români în 2025. Inclusiv în București s-au născut mai puțini cetățeni decât au murit”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.

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