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Politica· 1 min citire
Procesul de pace din Ucraina este „complet blocat”, recunoaște Kremlinul
Război în Ucraina
Publicat28 aug. 2026, 13:56
Sursărealitatea.net
„Chestiunea negocierilor de pace este acum complet blocată. Nu există idei noi”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.
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