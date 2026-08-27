Nicușor Dan, mesaj pentru America: România își asumă un rol mai important în securitatea NATO

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 aug. 2026, 17:23

Președintele Nicușor Dan avertizează asupra riscului reprezentat de Rusia și susține că România este pregătită să își crească rolul în apărarea flancului estic al NATO.

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