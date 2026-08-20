Superliga: Arnold Garita, oficial la FCSB

Atacantul camerunez a fost adus de la Shenzhen Juniors, echipă din liga a 2-a chineză.
Arnold Garita a semnat cu roș-albaștrii un contract valabil pe 4 luni, până la finalul acestui an. Apoi, FCSB va avea opțiunea unui transfer definitiv.
Garita va purta tricoul cu numărul 14 și ar putea debuta la echipa antrenată de Marius Baciu, duminică, 23 august, la meciul din deplasare cu CFR Cluj, din etapa a 6-a a Superligii.
La FCSB, Garita va concura pentru postul de atacant cu Daniel Bîrligea.
După oficializarea transferului, Arnold Garita le-a transmis suporterilor de la FCSB un mesaj.
”Salut tuturor suporterilor FCSB. Sunt foarte fericit sa fiu aici și foarte, foarte mândru să reprezint clubul și să port aceste culori. Ne vedem foarte curând la stadion. Veniți la stadion!”, a spus Arnold Garita pe rețelele sociale.
Atacantul de 31 de ani a mai evoluat în România, în sezonul 2022/2023, la FC Argeș, pentru care a înscris 14 goluri în 40 de meciuri.