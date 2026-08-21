Casele de Pensii amenință cu blocarea activității. Noua lege a salarizării ar aduce venituri mai mici și diferențe de mii de lei

Angajații Caselor de Pensii amenință cu proteste și cu blocarea activității dacă proiectul legii salarizării rămâne în forma actuală. Sindicaliștii reclamă reducerea valorii de referință de la 4.100 la 4.000 de lei și diferențe de mii de lei între personalul Casei Naționale de Pensii și angajații structurilor teritoriale. Aceștia avertizează că noua lege riscă să înghețe veniturile pentru următorii cinci ani, în timp ce inflația va continua să reducă puterea de cumpărare.
Valoarea de referință a fost redusă cu 100 de lei
În proiectul din 16 iulie, valoarea de referință folosită la calcularea salariilor era de 4.100 de lei, însă varianta din 20 august o reduce la 4.000 de lei. Pentru un consilier superior din aparatul central, salariul teoretic scade de la 11.480 la 11.200 de lei. În casele teritoriale, aceeași funcție ajunge de la 8.815 la 8.600 de lei.
Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii, afiliată la Blocul Național Sindical, cere refacerea proiectului și protejarea veniturilor aflate în plată. Sindicaliștii consideră că o reformă salarială nu poate începe prin reducerea indicatorului de bază. „O nouă lege a salarizării nu poate porni de la diminuarea bazei de calcul, în condiţiile în care obiectivul trebuie să fie creşterea reală a veniturilor şi menţinerea puterii de cumpărare.”
Diferență de 2.600 de lei pentru aceeași funcție
Pentru funcția de consilier superior, proiectul stabilește un coeficient de 2,80 în aparatul central al CNPP și de numai 2,15 în teritoriu. Raportarea la valoarea de referință de 4.000 de lei produce o diferență de 2.600 de lei brut în fiecare lună. La treapta superior 4, decalajul ajunge la aproximativ 3.388 de lei brut.
Diferențele se mențin și în cazul personalului contractual, unde salariile din structurile teritoriale sunt cu aproximativ 30–32% mai mici decât cele din aparatul central. Sindicaliștii contestă criteriul central-teritorial, arătând că angajații desfășoară aceeași activitate și folosesc sisteme informatice și proceduri similare. Introducerea noilor trepte profesionale nu reduce decalajele, ci le mărește progresiv.
Salarii înghețate pentru următorii cinci ani
O altă temere este că proiectul va produce doar majorări nominale, fără creșteri reale ale sumelor încasate. Mecanismele compensatorii ar putea păstra temporar veniturile la nivelul actual, în timp ce inflația și scumpirile vor continua să le erodeze valoarea. Angajații riscă astfel să rămână cu aceleași salarii timp de cinci ani, deși costul vieții va crește.
„În cazul în care proiectul va fi menţinut în forma actuală şi solicitările salariaţilor nu vor fi soluţionate, organizaţiile sindicale din cadrul caselor de pensii vor recurge la forme de protest, inclusiv la blocarea activităţii. Nu este vorba despre solicitarea unor privilegii, ci despre respectarea principiului unei salarizări echitabile pentru o muncă de aceeaşi valoare şi despre garanţia că noua lege nu va transforma următorii cinci ani într-o perioadă de stagnare salarială şi pierdere a puterii de cumpărare.”