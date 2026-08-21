Casele de Pensii amenință cu blocarea activității. Noua lege a salarizării ar aduce venituri mai mici și diferențe de mii de lei

Publicat 21 aug. 2026, 15:08 Sursă Realitatea.net

Angajații Caselor de Pensii amenință cu proteste și cu blocarea activității dacă proiectul legii salarizării rămâne în forma actuală. Sindicaliștii reclamă reducerea valorii de referință de la 4.100 la 4.000 de lei și diferențe de mii de lei între personalul Casei Naționale de Pensii și angajații structurilor teritoriale. Aceștia avertizează că noua lege riscă să înghețe veniturile pentru următorii cinci ani, în timp ce inflația va continua să reducă puterea de cumpărare.

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