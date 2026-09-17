Nicușor Dan, declarații după consultările cu partidele. Președintele este așteptat să anunțe premierul desemnat la ora 17:00

Președintele Nicușor Dan va susține joi, la ora 17:00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare privind formarea noului Guvern.
Șeful statului este așteptat să anunțe numele premierului desemnat, după ce negocierile purtate în ultimele săptămâni nu au dus până acum la formarea unei majorități parlamentare.
Consultările s-au încheiat
Nicușor Dan a chemat joi, 17 septembrie, toate partidele și grupurile parlamentare la Palatul Cotroceni. Discuțiile au început la ora 9:00, cu delegația PSD, și au continuat cu AUR, PNL, USR, UDMR, grupul minorităților și celelalte formațiuni parlamentare. Ultimii invitați au fost parlamentarii neafiliați.
Consultările au avut loc în contextul unei crize politice care durează de peste patru luni. Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează în regim interimar după demiterea prin moțiune de cenzură din 5 mai.
Partidele nu au ajuns la aceeași soluție
Pozițiile formațiunilor parlamentare au rămas diferite și după discuțiile cu președintele. PSD a transmis că este pregătit să preia guvernarea și îl susține în continuare pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. AUR a anunțat că își asumă guvernarea și că nu va vota un Executiv din care formațiunea nu face parte.
PNL, USR și UDMR au susținut anterior candidatura europarlamentarului Siegfried Mureșan, în timp ce alte grupuri parlamentare au avansat propriile variante. Printre numele vehiculate în discuții s-au aflat și Alexandru Nazare și Luca Niculescu.
Miza: o majoritate de 233 de voturi
Principala problemă pentru viitorul premier rămâne obținerea unei majorități în Parlament. Pentru învestirea Guvernului este nevoie de cel puțin 233 de voturi.
Până înaintea consultărilor nu exista o majoritate clară în jurul uneia dintre propunerile anunțate public. Liderii politici au transmis însă că este necesară formarea rapidă a unui Executiv cu puteri depline, inclusiv pentru adoptarea unor măsuri bugetare urgente.
Declarația de la ora 17:00
Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan va face declarații la Palatul Cotroceni începând cu ora 17:00. Președintele este așteptat să prezinte rezultatul consultărilor și să anunțe următorul pas în procedura de formare a Guvernului.
Dacă va exista o desemnare, persoana nominalizată va trebui să formeze echipa guvernamentală și să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor.
Pentru ca Executivul să își înceapă mandatul, acesta trebuie să primească votul de încredere al Parlamentului. Până la anunțul oficial al președintelui, numele premierului desemnat nu este confirmat.