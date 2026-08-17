Noi sesiuni extraordinare ar putea fi convocate săptămâna aceasta la Parlament

Pe ordinea de zi la Camera Deputaților s-ar putea afla cererea de reexaminare a legii privind finalizarea hidrocentralelor blocate în arii protejate, contestată de preşedintele Nicuşor Dan, iar pe agenda senatorilor ar urma să revină şi proiecte legate de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală sau de Agenţia Domeniilor Statului.
O nouă sesiune extraordinară la Parlament ar putea fi convocată săptămâna aceasta. Pe ordinea de zi, s-ar putea afla, în primul rând, cererea de reexaminare a legii privind finalizarea hidrocentralelor blocate în arii protejate, contestată de preşedintele Nicuşor Dan. Pe agenda senatorilor ar urma să revină şi proiecte legate de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală sau de Agenţia Domeniilor Statului.
Are detalii, Iulia Gherman: ”Şeful statului a cerut reexaminarea proiectului care modifică regimul ariilor naturale protejate şi legislaţia privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
Documentul în formă, ajuns anul trecut la promulgare, permite ca proiectele hidroenergetice, începute înainte de 2007, să fie scoase din zona ariilor protejate la solicitarea unui beneficiar, în vederea finalizării. Sunt prevăzute şi excepţii de la aplicarea legislaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte specifice care vizează apărarea, securitatea naţională sau reacţia la situaţii de urgenţă.
Preşedintele Nicuşor Dan cere ca Parlamentul să reanalizeze oportunitatea şi eficienţa acestui proiect legislativ iniţiat de PSD, dar şi soluţiile alternative, mai puţin nocive pentru mediu. Social-democraţii spun, însă, că documentul a trecut deja de controlul judecătorilor CCR şi vor susţine aceste prevederi şi la dezbaterile asupra cererii de reexaminare.
Pe circuitul parlamentar al Senatului se află şi propunerea UDMR de prelungire cu până la doi ani a contractelor de finanţare pentru proiectele incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, nefinalizate. De asemenea, Parlamentul va fi convocat săptămâna aceasta într-o sesiune extraordinară, dacă modificările legislative în domeniul integrităţii vor fi declarate neconstituţionale.”